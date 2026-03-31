Зеленски: Обиколката ми в Близкия изток е успешна

Украинският президент Володимир Зеленски нарече днес обиколката си в няколко страни от Близкия изток успешна и допълни, че е сключил редица споразумения за сътрудничество и че други са в стадий на подготовка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски посети региона, за да предложи експертизата на Украйна как да се противодейства на атаки с дронове, изстрелвани от Иран в хода на конфликта на Техеран със САЩ и Израел, който засяга все повече държави в Близкия изток.

Украинският президент предложи да сподели придобития от Киев опит в продължаващата над четири година война с Русия, която за ударите си разчита на разработени от Иран дронове.

В ежедневното си вечерно видеообръщение, направено след завръщането му в Киев, Зеленски заяви, че е сключил "исторически споразумения" със Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Катар.

По думите му, Украйна работи също така с Йордания и Кувейт, а още две близкоизточни държави - Бахрейн и Оман - са изразили интерес от сътрудничество.

"За Украйна това е не само въпрос на престиж и уважение към нейния народ. Става дума за нещо много конкретно и практично. Изнасяме отбранителната си система, уменията на нашите бойци и знанията, който държавата ни притежава", каза Зеленски.

Той допълни, че Украйна е очаквала да установи "сътрудничество в сферата на сигурността", което е включвало обсъждане на въпросите на противовъздушната отбраната, на развитието на производството на военно оборудване и сътрудничеството в енергетиката.

Зеленски подчерта, че въпросите за продажби на оръжие трябва да бъдат решавани на правителствено равнище и предупреди украинските компании да не водят преки преговори с клиентите.

По време на обиколката си украинският президент заяви, че е обсъдил снабдяването с дизелово гориво от региона, което е от ключово значение за отбранителните нужди на Украйна и селскостопанския сектор.

В своето обръщение Зеленски заяви, че е срещнал "голямо уважение" за ролята на Украйна в Близкия изток и "споделена визия сред страните от региона" за съвместна работа с украински специалисти.

"Сигурността и възстановяването на стабилността са ключови приоритети за всички", обобщи украинският лидер.