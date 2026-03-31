Комисия в иранския парламент одобри такси за преминаване през Ормузкия проход

Комисия в иранския парламент одобри проектозакон за въвеждане на транзитни такси за преминаване на кораби през стратегическия Ормузки проток. Това съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Франс прес и БТА.
Законопроектът предвижда "финансови разпоредби и системи за таксуване в риали", иранската валута, както и сътрудничество с Оман, от другата страна на протока.
Той включва и "забрана за преминаване на американци и на ционистския режим" (Израел)", както и забрана за други страни, налагащи санкции срещу Иран.
В мирни времена около една пета от световната търговия със суров петрол и втечнен природен газ преминава през Ормузкия проток.
От началото на войната трафикът там е спаднал с около 95%, според аналитичния център "Кплер". Последиците се усещат на всички световни енергийни пазари.