Съвета за сигурност на ООН заседава извънредно след смъртта на трима миротворци в Ливан

Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание днес след смъртта на трима индонезийски миротворци. Това стана в южната част на Ливан след сблъсъци между Израел и проиранското движение "Хизбула", съобщиха Франс прес и БТА,

Франция поиска провеждането на заседанието след като Израел нареди на армията си да разшири "зоната за сигурност" в Ливан, където провежда масирани удари и дълбоко нахлуване по суша.

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) заявиха, че разследват случая, след като двама индонезийски миротворци бяха убити "от взрив с неизяснен произход, който унищожи превозното им средство близо до Бани Хайян" на границата. Още двама миротворци бяха ранени.

Мисията на ООН ЮНИФИЛ, която е в Южен Ливан от 1978 г., когато е било първото израелско нахлуване, по-рано съобщи за смъртта на друг миротворец от същата националност в неделя при подобни обстоятелства на границата с Израел.

Израелската армия заяви днес, че разследва тези инциденти, призовавайки да "не се предпоставя", че тя е отговорна за тях.