Ресторантьорите искат. Но за 10 г. вдигнаха цените...

ФБР намери връзки между нападателя синагогата в Детройт с "Хизбула"

Няколко души са ранени, след като кола се вряза в тълпата пред синагога Снимка: Екс/ @Basil_TGMD

ФБР е установило връзки между заподозрения за нападението над синагогата в близост до американския град Детройт и проиранската групировка "Хизбула" в Ливан. Това съобщи днес федералната агенция, цитирана от ДПА и БТА.

"Въз основа на събраните до момента доказателства оценяваме това нападение като терористичен акт, вдъхновен от "Хизбула" и насочен умишлено срещу еврейската общност", заяви на пресконференция Дженифър Руниън, специален агент на ФБР.

Преди около три седмици мъж се вряза с автомобил в портала на синагогата "Темпъл Израел", която е смятана за най-голямата синагога на реформисткото юдаизъм в САЩ, в "Уест Блумфилд", предградие на Детройт, което накара охранителите да открият огън. Един охранител беше улучен от изстрелите на нападателя и ранен. Нападателят се самоуби в горящия си автомобил. Никой, включително повече от 100 малки деца, намиращи се по това време в синагогата, не пострада.

Разследващите посочиха индикации за връзки на заподозрения с "Хизбула", включително видеоклипове и публикации на телефона му, в които той изразяваше намерение да убие евреи в САЩ. "Смъртта му беше просто средство или инструмент да убие колкото се може повече евреи", заяви ФБР.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ съобщи по-рано, че заподозреният е родом от Ливан и е натурализиран американски гражданин, живял в Диърборн Хайтс, Мичиган. Според кмета на града, Мо Байдун, заподозреният е загубил няколко членове на семейството си, включително племенница и племенник, по време на израелски удар по дома му в Ливан, посочва ДПА.

