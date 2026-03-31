Украйна: Руснаците използват по 200–300 управляеми бомби срещу нас всеки ден

Александър Сирски Снимка: Министерството на отбраната на Украйна

Руските военни самолети нанасят по 70–90 удара върху Украйна всеки ден, като използват между 200 и 300 управляеми бомби. Това каза генерал Александър Сирски, главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна.

Той обясни, че все още не са намерени ефективни средства за противодействие на управляемите бомби и това остава сериозен проблем.

Според него основният начин за противодействие е унищожаването на способностите за въздушни ударни на врага, тоест на самолетите му, пише БТА.

"Не можем да подценяваме врага си, това би било огромна грешка. Врагът е силен и това е наистина една от най-силните армии в света – можете да видите нейния размер и оборудване", каза Сирски.

