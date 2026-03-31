Двама души бяха убити, а десетки ранени при руски атаки в Украйна, според местни медии

Двама души бяха убити, а над 20 ранени при руски атаки в централната и северната част на Украйна. Това съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и БТА.

Близо до град Полтава, в Централна Украйна, паднали отломки на дронове убиха един човек, раниха трима и повредиха жилищна сграда, написа в Телеграм управителят на Полтавска област Виталий Дякивнич.

Атаки с дронове и артилерийски обстрел убиха един човек в съседната Днепропетровска област близо до град Никопол, съобщи областният управител Олександър Ганжа в Телеграм. Двама души бяха ранени в самия град, а още 12 в цялата област.

Руските сили предприеха два удара с планиращи бомби в граничната Сумска област, ранявайки 13 души, включително 6-годишно дете, заяви областният управител Олег Григоров. Петнадесет жилищни сгради са били повредени.

Високопоставени руски представители твърдят, че руските сили създават буферна зона в Сумска и в съседната Харковска област на Украйна.