Кая Калас и външни министри от ЕС ще посетят Буча

Дипломат № 1 на Европейския съюз Кая Калас и десетина външни министри на страни от ЕС се очакват днес в украинския град Буча. Те ще отбележат четири години от освобождаването на района от руските сили, което разкри някои от най-ужасните зверства от началото на войната, съобщиха ДПА и БТА.

Буча, разположена на запад от украинската столица, беше окупирана от руски войски в първите дни на войната, започната от Русия през февруари 2022 г.

След като украинските войски успяха да си върнат контрола върху града в края на март, по улиците бяха открити телата на убити цивилни, някои от които с вързани ръце.

Буча бързо се превърна в символ на руските военни престъпления, извършени в Украйна, а доклад на ООН по-късно потвърди смъртта на десетки цивилни.

Руските власти продължават да отхвърлят обвиненията и твърдят, че зверствата в Буча са били инсценирани.

Според украински данни в Буча са регистрирани над 400 убити цивилни, а в целия регион са убити над 1 300 души, включително над 700, които са били застреляни.

Делегацията, която ще пристигне днес и в която се очаква да участват германският министър Йохан Вадефул, полският му колега Радослав Шикорски и италианският външен министър Антонио Таяни, ще присъства на помен в Буча, преди да проведе среща на министрите.