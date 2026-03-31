US военният министър е опитал да инвестира милиони в отбранителни компании преди войната в Иран

Посредник на министъра на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се е опитал да инвестира в големи компании от сектора на отбраната преди израелско-американската военна операция срещу Иран. Това пише вестник "Файненшъл Таймс", цитиран от Ройтерс и БТА.

Посредникът на Хегсет от американската инвестиционна банка "Морган Стенли" се е свързал с фонда "Блекрок" (BlackRock), за да направи инвестиция от няколко милиона долара във фирмата за управление на борсовo търгувани фондови активи "Дифенс Индъстриалс Актив" (Defense Industrials Active ETF) малко преди САЩ да започнат военната си операция срещу Иран.

"Файненшъл таймс" съобщава, че крупната инвестиция не е могла да се състои, тъй като фондовите активи, управлявани от фирмата, започнала дейността си през май миналата година, не са могли да бъдат закупени от клиенти на "Морган Стенли".

Вестникът не уточнява с каква свобода на действие е разполагал посредникът на Хегсет при инвестирането от негово име или дали самият министър е бил наясно с действията на посредника си.

Банката "Морган Стенли", както и фондът "Блекрок" отказаха да коментират информацията на "Файненшъл таймс" пред Ройтерс, пише БТА.

Този опит за инвестиция се появява в момент, в който се анализират по-широкообхватно сделките, сключени на финансовите и прогнозните пазари преди важните политически решения на американския президент Доналд Тръмп.

Някои от финансовите решения са били добре обмислени, което кара експерти да се замислят дали информацията за пазарите не е изтекла предварително.