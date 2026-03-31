Албанският град Делвина е обявен за недвижимо културно наследство

844
Албания определи град Делвина за недвижим културен обект

Националният съвет за материално културно наследство на Албания определи град Делвина за недвижим културен обект в категорията „Градски архитектурен ансамбъл".

Министърът на туризма, културата и спорта Бленди Гонджа обяви новината чрез публикация в социалните медии, подчертавайки, че определението „градски архитектурен ансамбъл" признава уникалното историческо, архитектурно и урбанистично значение на Делвина с цел защита, опазване, консервиране и популяризиране на културното наследство на града, пише БТА.

„Целта на обозначаването е не само да се запази историческата и културна идентичност на града, но и да се насърчи развитието на културния туризъм, да се насърчат реставрационни интервенции и да се повиши обществената осведоменост за значението на културното наследство като ценно национално богатство", заяви Гонджа.

Четете още

Още от Балкани

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)