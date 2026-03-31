Премиерът на Молдова е на официално посещение в Букурещ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Премиерът на Република Молдова Александру Мунтяну пристига на официално посещение в Букурещ днес.

Укрепването на двустранното сътрудничество и развитието на съвместни проекти, особено в области като енергетика, инфраструктура и европейска интеграция, ще са в дневния ред на дискусиите, пише БТА.

Мунтяну ще се срещне с румънския си колега Илие Боложан и с президента Никушор Дан. Той ще участва и в конференцията „Кръгла маса на правителството на Румъния – следващ скок напред за Югоизточна Европа".

Александру Мунтяну посети Румъния за първи път през ноември 2025 г. Това беше и първата му визита в чужбина, след като застана начело на правителството в Кишинев.