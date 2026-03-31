Ресторантьорите искат. Но за 10 г. вдигнаха цените...

Президентът на Черна гора Яков Милатович пристига на официално посещение в Скопие

1992
Черногорският президент Яков Милатович СНИМКА: Туитър/@JakovMilatovic

Президентът на Черна гора Яков Милатович пристига на двудневно официално посещение в Скопие.

Черногорският президент ще бъде посрещнат с най-високи държавни и военни почести на церемония в президентския кабинет, след което ще има среща на четири очи с президента на Северна Македония Гордана Силяновска. В рамките на посещението ще се проведе и пленарно заседание на делегациите от Северна Македония и Черна гора, ще бъде подписан и Меморандум за сътрудничество между младежките съвети към кабинетите на двамата президенти, пише БТА.

Президентът на Черна гора ще положи венец на гроба на Гоце Делчев в църквата „Свети Спас" в Скопие, а утре Силяновска и Милатович ще изнесат съвместна лекция в Юридическия факултет „Юстиниян Първи" на Университета „Св. Кирил и Методий" в Скопие.

Четете още

Още от Балкани

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)