Президентът на Черна гора Яков Милатович пристига на официално посещение в Скопие

Президентът на Черна гора Яков Милатович пристига на двудневно официално посещение в Скопие.

Черногорският президент ще бъде посрещнат с най-високи държавни и военни почести на церемония в президентския кабинет, след което ще има среща на четири очи с президента на Северна Македония Гордана Силяновска. В рамките на посещението ще се проведе и пленарно заседание на делегациите от Северна Македония и Черна гора, ще бъде подписан и Меморандум за сътрудничество между младежките съвети към кабинетите на двамата президенти, пише БТА.

Президентът на Черна гора ще положи венец на гроба на Гоце Делчев в църквата „Свети Спас" в Скопие, а утре Силяновска и Милатович ще изнесат съвместна лекция в Юридическия факултет „Юстиниян Първи" на Университета „Св. Кирил и Методий" в Скопие.