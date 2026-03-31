Емирствата вече искат продължение на войната

Страни от Персийския залив, сред които Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, са отправили неофициални послания към администрацията на американския президент Доналд Тръмп с призив за продължаване на натиска срещу Иран. Това съобщи Associated Press, позовавайки се на дипломатически източници.

Първоначално държавите от региона имаха резерви към ескалация на конфликта, водени от опасения за ответни действия от страна на Техеран. Тази позиция обаче се е променила след серия от мащабни атаки през март 2026 г., при които Иран е изстрелял над 2300 ракети и дронове, насочени към цивилна инфраструктура и енергийни обекти в Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Кувейт и Бахрейн.

По данни на Associated Press и The Guardian, представители на засегнатите държави вече настояват Вашингтон да не прибързва с постигането на примирие. Според тях подобен ход би оставил Иран отслабен, но все още способен да представлява сериозна заплаха за регионалната сигурност.

Според сведенията на агенцията, ОАЕ заемат най-войнствената позиция в региона— Емирствата дори настояват за наземна инвазия. ОАЕ понесоха тежки щети върху икономиката си. AP цитира неназован представител на ОАЕ: „Иранският режим, който изстрелва балистични ракети по жилища... вече не е приемлива част от регионалния пейзаж. Искаме гаранция, че това никога повече няма да се случи."

Саудитски официални лица твърдят, че прекратяването на войната в този момент няма да доведе до „изгодна сделка". Престолонаследникът Мохамед бин Салман е описал пред Тръмп текущата кампания като „историческа възможност за пренареждане на Близкия изток".

Страните от Персийския залив искат всяка сделка да неутрализира ядрената и ракетната програма на Иран и да предотврати бъдещи блокирания на Ормузкия пролив.

Оман и Катар подкрепят решения по дипломатически път.