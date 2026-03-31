Китай започва съдебна процедура срещу бивш председател на регулаторен орган

Китай удвоява усилията си за борба срещу корупцията, засягащи регулаторни органи. И започна досъдебно производство срещу заместник председател на ведомство, обвинен в приемането на големи суми пари и имущество и злоупотреба със служебно положение. Това съобщи китайската Върховна народна прокуратура, цитирана от Ройтерс и БТА.

Разследването сочи, че Ван Цзянцзюн, който е заемал длъжността заместник председател на Китайската регулаторна комисия за ценни книжа, е приемал нелегално средства и имущество, докато е предоставял облаги на други лица, като така е злоупотребявал със служебното си положение.

Ван е бил на този пост от 2021 г. до април 2025 г., когато Националната надзорна комисия на Китай, най-висшия антикорупционен орган в страната, започна разследването си, което миналата година засегна председателя на регулаторната комисия И Хуейман.

Ван Цзянцзюн, който беше изключен от китайската комунистическа партия през ноември миналата година, не коментира информацията.

Регулаторната комисия за ценни книжа подкрепи решението за разследване на Ван, като приветства усилията за борба с корупцията, които Китай предприема, и допълни, че страната трябва да продължи "докрай" с инициативата.

Срещу заместник ръководителят на Националната администрация за финансово регулиране на Китай Чжоу Лян също се води разследване по обвинения за корупция, които му бяха повдигнати този месец.

През изминалата година Върховната народна прокуратура на Китай е започнала досъдебно производство срещу 29 000 лица, в това число високопоставени държавни служители, като така броят на започнатите съдебни процедури се увеличил с една пета в сравнение с 2024 г.