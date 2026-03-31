През нощта над Русия са свалени 92 украински дрона

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 92 украински безпилотни летателни апарата над регионите на Русия, съобщи руското министерство на отбраната, предаде ТАСС и БТА.

"През изминалата нощ ... дежурните средства на противовъздушната отбрана са прехванали и унищожили 92 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип над териториите на областите Брянска, Белгородска, Ленинградска, Курска, Новгородска, Ростовска, Самарска, Смоленска, Орловска, Калужска, Тверска области и Московския регион", гласи съобщението.

Междувременно при атака на украински дрон срещу пътнически автобус в град Шебекино, Белгородска област, са били ранени двама цивилни, съобщи в Телеграм губернаторът на региона Вячеслав Гладков.

Пострадалите са откарани в Областната болница в Шебекино - при жената са налице множество осколочни рани по торса и краката, а при мъжа раните са по едното рамо и гръдния кош.

Въоръжените сили на Украйна атакуват с дронове камиони с провизии, насочващи се към значително разрушения през 2022 г. град Попасна в Луганската народна република, съобщи за ТАСС омбудсманът за региона Анна Сорокова. В града, разрушен почти на 100%, са останали само 252 мирни жители.

