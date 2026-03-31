През нощта над Русия са свалени 92 украински дрона

Силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 92 украински безпилотни летателни апарата над регионите на Русия, съобщи руското министерство на отбраната, предаде ТАСС и БТА.

"През изминалата нощ ... дежурните средства на противовъздушната отбрана са прехванали и унищожили 92 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип над териториите на областите Брянска, Белгородска, Ленинградска, Курска, Новгородска, Ростовска, Самарска, Смоленска, Орловска, Калужска, Тверска области и Московския регион", гласи съобщението.

Междувременно при атака на украински дрон срещу пътнически автобус в град Шебекино, Белгородска област, са били ранени двама цивилни, съобщи в Телеграм губернаторът на региона Вячеслав Гладков.

Пострадалите са откарани в Областната болница в Шебекино - при жената са налице множество осколочни рани по торса и краката, а при мъжа раните са по едното рамо и гръдния кош.

Въоръжените сили на Украйна атакуват с дронове камиони с провизии, насочващи се към значително разрушения през 2022 г. град Попасна в Луганската народна република, съобщи за ТАСС омбудсманът за региона Анна Сорокова. В града, разрушен почти на 100%, са останали само 252 мирни жители.