Кипър: Турция е направила 305 въздушни и 33 морски нарушения

Република Кипър съобщи за нова серия нарушения на турски военновъздушни и военноморски сили през януари и февруари 2026 г. Това съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл", цитирано от БТА.

За нарушенията от страна на Турция съобщава постоянният представител на Кипър в ООН Мария Михаил в свое писмо, адресирано до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. В него тя подчертава, че тези инциденти представляват „по-нататъшни прояви на продължаващите незаконни действия на Турция срещу суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Република Кипър".

Според писмото общо „305 въздушни и 33 морски нарушения" са били регистрирани през първите два месеца на годината, като „81 от общо 305-те въздушни нарушения са извършени от безпилотни летателни апарати, принадлежащи на турската армия, а 44 са извършени от турски въоръжени военни изтребители". В писмото се казва още, че Турция е провела „неразрешени военни учения в нарушение на националното въздушно пространство на Република Кипър, за които незаконно е издала четири известия до въздушните екипажи (NOTAM)".

По думите на Михаил през същия период са регистрирани и редица нарушения на териториалните води на Кипър, както с военни, така и с невоенни плавателни съдове.

Според писмото тези действия от страна на Турция „сериозно подкопават усещането за сигурност на всички кипърци, като същевременно възпрепятстват усилията, насочени към създаване на условия, благоприятстващи възобновяването на преговорите за цялостно уреждане на кипърския въпрос".

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, целящ обединение с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. Многобройните кръгове на преговорите за обединение не дадоха резултат, а последният от тях беше прекъснат през 2017 г.