Дрон удари балкона на апартамент в жилищен блок в Одеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Дрон удари балкона на апартамент на трети етаж в жилищен блок в Одеса по време на сутрешната атака. Петдесетгодишен мъж е пострадал", съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, пише БТА.

"В резултат на удара са нанесени щети на фасадата на девететажния жилищен блок, счупени са стъклата на прозорците. Разрушени са балконите от втори до четвърти етаж", посочва Кипер.

Избухналият пожар бързо бил потушен от пожарникари.

Градските комунални служби ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.