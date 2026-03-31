Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" иска енергийни доставки от Русия

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) се възползва от покачващите се цени на енергията, за да призове отново за възобновяване на енергийните доставки от Русия. Това предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Цените на бензина в Германия скочиха с повече от 15% след началото на израелско-американската военна операция срещу Иран миналия месец, а доводите на АзГ за възобновяване на енергийното партньорство с Русия намериха благоприятна почва по време на местните избори този месец в провинция Баден-Вюртемберг, център на германската автомобилна промишленост.

"Това беше определящият въпрос. Основната тема по време на предизборната кампания беше икономиката и само икономиката", заяви Маркус Фронмайер, кандидат за премиер на Баден-Вюртемберг от редиците на АзГ, който уточни, че цените на енергията в страната са два пъти по-високи отколкото в Китай или в САЩ.

"Алтернатива за Германия" затвърди позицията си на втора политическа сила в Германия, като спечели 20% от гласовете в Баден-Вюртемберг и съседната провинция Райнланд-Пфалц, където партията отбеляза най-добрия си изборен резултат, отчитан някога в западногерманска провинция.

"Ситуацията в германската икономика в момента е много тежка. От първостепенно значение за енергийния суверенитет на Германия и за достъпната електроенергия е страната отново да внася руски нефт и природен газ", подчерта Фронмайер.

Той посочи, че германските политици не трябва да се притесняват, че доставките на природен газ за Германия помагат на Москва да води войната в Украйна.

"Не бяхме избрани, за да представляваме националните интереси на Украйна", изтъкна Фронмайер.

АзГ спечели гласовете на много избиратели благодарение на силното си противопоставяне срещу масовата имиграция през последните години, но напоследък партията се съсредоточи и върху икономически въпроси.

"Хората гласуват за политическата партия, за която смятат, че ще реши належащите проблеми", отбеляза още Маркус Фронмайер, като отхвърли доводите, че Германия вече е успяла да осигури алтернативи на руския нефт и природен газ.

В Източна Германия, където АзГ има голям шанс да дойде на власт в провинция Саксония-Анхалт след едни от общо трите провинциални избори, тази реторика на германската крайнодясна партия се очаква да набере още по-голяма сила.

Нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. и рязкото спиране на дейността на тръбопровода "Северен поток" накараха Берлин трескаво да потърси алтернативни доставчици на енергия, които тя намери в лицето на Норвегия, Нидерландия и Белгия. Данни от Националната статистическа служба на Германия сочат, че с изключение на непряк внос на малки количества втечнен природен газ, страната е успяла да премахне руските енергоизточници от употреба.