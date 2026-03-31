Андрий Сибига и Надежда Нейнски разгледаха документи, свързващи исторически България и Украйна (Снимки)

Външният министър на Украйна Андрий Сибига показа на министър Надежда Нейнски архивни документи, свързани с двустранните отношения между България и Украйна. Сред тях беше и Брест-Литовския мирен договор, в който Русия обявява пред България, Германия, Австро-Унгария и Османската империя, че е загубила Първата световна война. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

В знак на уважение и като израз на историческата приемственост в отношенията между двете държави, министър Нейнски подари на своя украински колега копие от акредитивното писмо на първия български посланик в Украйна - д-р Иван Шишманов, подписано от Фердинанд I.