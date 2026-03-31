В Индонезия изригнаха два вулкана

Най-малко четири изригвания на вулкана Семеру са регистрирани на територията на провинция Източна Ява в централната част на Индонезия, гласи изявление на Центъра по вулканология и смекчаване на последиците от геоложки бедствия на азиатската република, предаде ТАСС.

Според данните пепелта от вулкана е достигнала височина от 900 метра над кратера му, или 4 576 метра над морското равнище. Тя се разпространява с голяма интензивност в западна, северозападна и югозападна посока. От центъра препоръчаха на жителите на региона да бъдат предпазливи и да не се приближават до кратера в радиус от 5 км поради риска от изхвърляне на разпалени камъни от вулкана.

Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия (3 676 метра над морското равнище) и най-високият връх на остров Ява.

Вулканът Дуконо също започна да изригва в провинция Северно Малуку в Индонезия, съобщи агенция Синхуа, позовавайки се на индонезийската геоложка служба.

Според информацията стълбът от вулканична пепел се издига на височина до 900 метра над върха, достигайки приблизително 1 987 метра над морското равнище, и се придвижваше в източна посока. Изригването е било съпроводено от гъсти изхвърляния на пепел в бял и сив цвят.

Властите препоръчаха на жителите и туристите да се въздържат от всякаква дейност в радиус от 4 км от кратера, включително изкачвания и приближаване към опасната зона.

Най-големият в света архипелаг – индонезийският – се състои от 18 000 острова, и е разположен в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен, поради което регионът е подложен на силна сеизмична активност. Общо в Индонезия има над 500 вулкана, от които около 130 са активни.