Гърция се подготвя за бурята Ерминио

Гърция се подготвя за влошаване на метеорологичната обстановка заради бурята Ерминио, която се очаква да обхване страната от късните часове на днешния ден, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

По данни на гръцката Национална метеорологична служба явлението ще достигне своя пик утре, като ще донесе гръмотевични бури, силни пориви на вятъра и градушки на места.

Днес се очаква увеличение на облачността с превалявания главно в западната и северната част на страната, както и в източната част на Егейско море и на остров Крит. В Йонийско море са възможни краткотрайни бури, а в планинските райони на Северна Гърция – снеговалежи.

За сряда е обявен червен код за опасно време в източната част на полуостров Пелопонес, Централна Гърция, Евия и Тесалия, Спорадските острови, област Атика и Додеканезите. Оранжев код е в сила за Цикладите и островите в източната част на Егейско море. Очакват се интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки. Температурите ще достигат 14-17 градуса в повечето райони, пише БТА.

В четвъртък валежите ще продължат в западната и южната част на Пелопонес, Тесалия, райони от Централна Македония, Крит и островите в източното Егейско море и Додеканезите.

Очаква се в петък времето постепенно да започне да се стабилизира.