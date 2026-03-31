Надежда Нейнски: В Буча виждаме какво Путин оставя след себе си - убийства, руини и зверства

Министърът на външните работи Надежда Нейнски взе участие във възпоменателната церемония в Буча, Украйна, в памет на над 500 цивилни украински граждани, убити през март 2022 г. от руските войници в града. Събитието се проведе в рамките на програмата на домакинствания от украинска страна неформален съвет на външните министри на държавите-членки на Европейския съюз, съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

България изрази солидарност с Украйна и съпричастност към близките на пострадалите и убитите от силите на агресора. Войната причини огромни човешки страдания, широко разпространени разрушения, геополитическа нестабилност и подкопа глобалната сигурност. „В Буча виждаме какво Путин оставя след себе си: убийства, руини и зверства", заяви по време на събитието министър Надежда Нейнски. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Случилото се в Буча е не само трагична страница от съвременната история на Украйна, но остава и тежко свидетелство за нарушения на международното хуманитарно право, които не могат да бъдат пренебрегвани или оставени без последици. Подчертана бе необходимостта от съхраняване на историческата памет и от продължаване на международните усилия за търсене на ефективни международни механизми за търсене на отговорност и постигането на справедливост за жертвите. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Събитията в Буча ясно показват, че мир, изграден върху безнаказаност, не може да бъде нито устойчив, нито справедлив.