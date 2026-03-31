Турски митничари заловиха над 60 кг марихуана на Капъкуле, задържани са петима

3404
ГКПП Капъкуле СНИМКА: Архив

Турските митнически власти заловиха повече от 60 килограма марихуана в два тежкотоварни камиона, опитали да преминат през ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле на българо-турската граница тази сутрин, предаде Анадолската агенция. По случая незабавно е започнато разследване, в рамките на което са задържани общо петима заподозрени.

По данни на турските власти рано сутринта при рутинна проверка на тежкотоварен камион, опитал да премине на турска територия, е установено наличието на 31,4 килограма марихуана, укрита във вакуумирани пликове в различни части на превозното средство.

След откриването на наркотика турските власти установили, че втори тежкотоварен камион, който също се намирал на граничния пункт, бил свързан със случая и проверили и него. В това превозно средство са открити още 28,7 килограма марихуана, която отново била опакована и скрита по същия начин, пише БТА.

Шофьорите на двата камиона са задържани на място, а незаконните вещества и превозните им средства са иззети от съответните органи. Същевременно е започнато и разследване, в рамките на което са установени и задържани други две лица, които е трябвало да посрещнат камионите в турския град Чорлу и трето лице, за което се смята, че е координирало транспортирането на наркотика.

