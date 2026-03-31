САЩ атакуваха ирански ядрен обект, а Техеран порази петролен танкер край Дубай

Огромно огнено кълбо се образува рано тази сутрин в небето над град Исфахан, вероятно предизвикано от американски въздушен удар, а Техеран порази пълен с петрол танкер в Персийския залив, предаде Асошиейтед прес.

Ударите доказват, че продължаващата от месец война на САЩ и Израел срещу Иран се засилва.

Американският президент Доналд Тръмп, който настоява на тезата, че има напредък в дипломатическите преговори за спиране на огъня, сподели в социалната си мрежа Трут соушъл видео, на което се вижда масирания удар по град Исфахан. Според данни от спътниците на НАСА за проследяване на пожари експлозиите са станали в близост до планината Софех. Предполага се, че там са разположени ирански военни части.

Техеран все още не е потвърдил атаката.

От спътникова снимка, направена малко след началото 12-дневната война срещу Иран през юни, става ясно, че Техеран може да е прехвърлил обогатен уран към ядрения си обект в Исфахан. На снимката, направена от спътника "Плейъдис нео" (Pleiades Neo), се вижда камион, натоварен с 18 сини контейнера, който влиза в тунел в Центъра за ядрени технологии в Исфахан около две седмици преди САЩ да бомбардират обекта.

Според анализатори камионът вероятно е превозвал по-голямата част от иранските запаси уран с чистота от 60%. За производството на ядрено оръжие е необходим уран с чистота от 90%.

Междувременно Израел заяви, че още четирима негови военнослужещи са били убити в хода на инвазията му в Ливан, а ООН съобщи за смъртта на още двама военнослужещи от мироопазващите сили на световната организация в Ливан.

Иранският външен министър Абас Арагчи днес отново заяви, че Техеран атакува само американските сили в Близкия изток, пише БТА.

"Нашите операции са насочени срещу агресорите, които нито зачитат арабите или иранците, нито могат да гарантират каквато и да е сигурност", написа Арагчи в социалната мрежа Екс. "Крайно време е да изгоним американските сили", добави той.

Въпреки това иранските атаки срещу цивилни цели продължиха. Ирански дрон порази кувейтски петролен танкер в териториалните водите на Дубай. Ударът предизвика пожар, който вече е потушен, съобщи дубайската медийна служба.

Същевременно четирима души в Дубай бяха ранени от падащи отломки от ирански безпилотен апарат, прехванат над жилищен район .

В Бахрейн бяха задействани сирените за въздушна тревога, а Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че три балистични ракети, изстреляни срещу Рияд, са били унищожени от саудитските системи за ПВО. Падащи отломки от прехванат дрон причиниха незначителни щети на шест жилища край Рияд.

В Йерусалим също бяха задействани сирените за въздушна тревога.