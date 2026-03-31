КМГ: Обхватът на научните и технологични иновации в Шанхай постига стабилен растеж в началото на годината

Шанхай е постигнал устойчив растеж в областта на научните и технологични иновации през януари и февруари 2026 г. Данните за данъка върху добавената стойност показват, че през първите два месеца приходите от високотехнологичната индустрия в Шанхай са се увеличили със 17% на годишна база, от които приходите от високотехнологични услуги са се увеличили със 17%, а промишлеността е нараснала с 23% на годишна база. Индустрията, свързана с интелектуалната собственост (патенти), е нараснала с 6% на годишна база. Освен това приходите от продажби в ключови отрасли на цифровата икономика са се увеличили с 9,3%.