КМГ: Успешно бе изстрелян прототипът на космическия кораб „Цинджоу“

Снимка: Китайска медийна група

Вчера в 19:00 часа пекинско време ракетата носител „Лияо-2 Яo-1" излетя от иновационната зона за търговска космическа дейност „Дунфън" и успешно изведе на предвидената орбита прототип на космическия кораб „Цинджоу".

„Цинджоу" тежи едва 4,2 тона и е с еднокабинна интегрирана конструкция, може гъвкаво да се адаптира към различни типове ракети и притежава отлична съвместимост при изстрелване. Настоящият летателен тест включва общо 27 проекта, свързани с технологични резерви, проверка в орбита, научни изследвания и научнопопулярни материали. Ще се проведат и серия от технически тестове в орбита на височина от 200 до 600 километра.

„Цинджоу" ще се скачи с китайската космическа станция и ще предоставя услуги за транспортиране на товари към нея.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

