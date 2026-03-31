КМГ: „Из Китай с Павел“ ни показва Бинхайската библиотека в Тиендзин (Видео)

В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим Бинхайската библиотека, която е спиращо дъха архитектурно чудо, разположено в квартал Бинхай в Тиендзин. Проектирана от холандската фирма MVRDV, тази емблематична библиотека е пленила вниманието на света със своя уникален и иновативен дизайн. С площ от над 33 700 кв. метра, това е извисяваща се пететажна структура, която прилича на гигантско око със светеща сферична аудитория. Библиотеката може да събере 1,2 милиона тома книги. Бинхайската библиотека е една от най-големите обществени библиотеки в Китай.

В библиотеката може да се намерят и книги с българска поезия и проза. Тук китайците се запознават с произведенията на Христо Ботев, Иван Вазов, Павел Вежинов, Николай Хайтов, Любен Каравелов и други български класици.

Забележителният дизайн на библиотеката я е превърнал в популярна туристическа атракция, привличаща посетители от цял свят. Той служи като свидетелство за силата на архитектурата да вдъхновява и запалва въображението. Тиендзинската библиотеката в Бинхай не е просто място за четене и учене, тя е символ на неограничените възможности, които се пресичат в изкуството, културата и технологиите.