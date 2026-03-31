Русия задържа агент на украинското разузнаване в Белгородска област

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСС) задържа агент на украинските разузнавателни служби, който е предавал информация за съсредоточаването на руски военни подразделения за нанасянето на удари по украинска територия, съобщи ФСС, цитирана от ТАСС.

"Федералната служба за сигурност на Русия разкри и прекрати незаконната дейност на агент на украинските разузнавателни служби. Става въпрос за украински гражданин, роден през 1990 г., който е извършвал шпионаж в полза на врага", заяви ФСС.

По данните на руската служба за сигурност заподозреният е бил вербуван от Главното управление за разузнаване (ГУР) към украинското министерство на отбраната за събирането на информация в пограничните райони на Белгородска област, пише БТА.

"Действайки по насоки на украинското разузнаване заподозреният е установил координатите на съсредоточаването на военнослужещи и военна техника в една от общините на областта, които е предал на своите поръчители", допълва ФСС.