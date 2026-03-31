КМГ: Шънджън откри нова директна въздушна линия до Централна Азия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският град Шънджън откри първата си директна пътническа авиолиния до Централна Азия, свързвайки се със столицата на Узбекистан Ташкент. Полетите се изпълняват веднъж седмично от Узбекистанските авиолинии и отбелязват разширяване на международната свързаност на Шънджън.

Новата линия идва на фона на задълбочаващото се сътрудничество между Китай и Узбекистан в рамките на инициативата „Един пояс, един път", включително в сферите на търговията, инвестициите, енергията и инфраструктурата. Очаква се маршрутът да улесни бизнес контактите и обмена на хора между двете страни.

Според летищните власти, линията ще предостави по-пряк достъп на китайските компании до пазарите в Централна Азия. С нейното откриване Шънджън вече поддържа въздушни връзки с 42 града в 23 държави, участващи в инициативата.