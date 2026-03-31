КМГ: Шънджън откри нова директна въздушна линия до Централна Азия

Снимка: Китайска медийна група

Китайският град Шънджън откри първата си директна пътническа авиолиния до Централна Азия, свързвайки се със столицата на Узбекистан Ташкент. Полетите се изпълняват веднъж седмично от Узбекистанските авиолинии и отбелязват разширяване на международната свързаност на Шънджън.

Новата линия идва на фона на задълбочаващото се сътрудничество между Китай и Узбекистан в рамките на инициативата „Един пояс, един път", включително в сферите на търговията, инвестициите, енергията и инфраструктурата. Очаква се маршрутът да улесни бизнес контактите и обмена на хора между двете страни.

Според летищните власти, линията ще предостави по-пряк достъп на китайските компании до пазарите в Централна Азия. С нейното откриване Шънджън вече поддържа въздушни връзки с 42 града в 23 държави, участващи в инициативата.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

