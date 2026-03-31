КМГ: Земеделската банка на Китай отчита ръст на кредитирането и печалбата през 2025 г.

Земеделската банка на Китай (Agricultural Bank of China; ABC) отчита стабилен растеж на кредитирането, приходите и печалбата през 2025 г. Като една от най-големите държавни търговски банки в страната, тя продължава да разширява подкрепата си за реалната икономика.

Към края на 2025 г. общите активи на банката достигат 48,8 трилиона юана (около 7,05 трилиона щатски долара), като отпуснатите заеми възлизат на 27,13 трилиона юана. Това представлява увеличение от над 2,2 трилиона юана спрямо началото на годината.

Особено силен ръст се наблюдава при кредитирането в технологичния сектор, което достига 4,7 трилиона юана, както и при зеленото финансиране – 5,93 трилиона юана. Значително увеличение има и при приобщаващото финансиране и потребителските кредити. Нетната печалба на банката възлиза на 292 милиарда юана, което е ръст от 3,3% на годишна база, а приходите достигат 725,3 милиарда юана. Качеството на активите остава стабилно, като делът на необслужваните кредити спада до 1,27%.