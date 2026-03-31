КМГ: Близо 210 милиона души по света учат китайски език

Снимка: Китайска медийна група

Днес Министерството на образованието проведе среща за прилагане на Националната стратегия за дигитализация на образованието за 2026 г. Ян Дан, директор на Отдела за международно сътрудничество и обмен на Министерството на образованието, каза, че през периода на 14-ия петгодишен план (2021-2025г.) международното образование на китайски език се е развивало бързо. 90 държави по света са въвели китайски в своите национални образователни системи, а броят на хората, които учат и усъвършенстват китайския си език, е достигнал 210 милиона.

Освен това днес Министерството на образованието представи официално „Център за образованието на китайски език", който ще стимулира по-нататъшно разширяване на влиянието на китайски език по света.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)