КМГ: Близо 210 милиона души по света учат китайски език

Днес Министерството на образованието проведе среща за прилагане на Националната стратегия за дигитализация на образованието за 2026 г. Ян Дан, директор на Отдела за международно сътрудничество и обмен на Министерството на образованието, каза, че през периода на 14-ия петгодишен план (2021-2025г.) международното образование на китайски език се е развивало бързо. 90 държави по света са въвели китайски в своите национални образователни системи, а броят на хората, които учат и усъвършенстват китайския си език, е достигнал 210 милиона.

Освен това днес Министерството на образованието представи официално „Център за образованието на китайски език", който ще стимулира по-нататъшно разширяване на влиянието на китайски език по света.