Шанхайското круизно пристанище посрещна над 5500 чуждестранни туристи за един ден

На 29 март международното пристанище за круизни кораби „Усункоу" в Шанхай осъществи първото за тази година „едновременно акостиране на три кораба", съобщи КМГ. С акостирането на двата круизни кораба „Mediterranean Splendor", „Maysif 6", както и на кораба „Aida Magic", който оперира от това пристанище, само през този ден чуждестранните туристи, пристигнали през пристанището, надхвърлиха 5500 души.

Благодарение на множество мерки за улесняване на влизането в страната, над 90% от чуждестранните туристи влязоха без виза. За да отговорят по-добре на разнообразните нужди на туристите, туристическите агенции подготвиха 25 вида еднодневни екскурзии и програми за задълбочено опознаване на града. В програмите са включени Уайтан, Ююен, зеленчуковия пазар „Шанган", високоскоростната магнитно-левитационна железопътна линия и други, с което се позволява на туристите да се насладят на автентичния живот в Шанхай.