Кая Калас и външни министри от ЕС пристигнаха в Киев

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и министри на външните работи от ЕС пристигнаха в Киев, за да отдадат почит на жертвите на руската окупация в Буча, предаде Укринформ, като се позова на публикация в Екс на украинския външен министър Андрий Сибига.

Сибига заяви, че водената от Калас европейска делегация е пристигнала в украинската столица за отбелязването на годишнината от трагедията в Буча, разиграла се в началото на пълномащабната инвазия.

„Едно толкова силно европейско присъствие днес демонстрира, че справедливостта за това и други руски зверства е неизбежна. Понасянето на пълна отговорност за руските престъпления е жизненоважно за възстановяването на справедливостта в Европа. И днес ние ще продължим с усилията за търсене на отговорност", каза той.

Украйна тази седмица ще отбележи четвъртата годишнина от освобождението на град Буча, намиращ се на около 25 километра от украинската столица, когато бяха разкрити зверствата, извършени в града от руските военни, убили повече от 400 души, посочва Ройтерс. Москва отрича, че нейните войски са извършили зверствата и обвинява Украйна, че е инсценирала случая.

Сибига отбеляза, че тези дни се отбелязва и четвъртата годишнина, откакто Украйна е започнала да освобождава Киевска област и други територии, окупирани от Русия през 2022 година. По думите му това служи като напомняне за героизма на украинските защитници.

„Украйна знае как да спечели. Това посещение е знак за истинска смелост и солидарност с Украйна. Благодарен съм на върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас и на всички европейски колеги, които дойдоха в Украйна днес", добави Сибига.

Напът за Киев Калас подчерта, че е също толкова важно издалите заповедите за убийствата в места като Буча да бъдат подведени под отговорност, колкото и извършителите. „Едно от нещата, които са наистина важни, е понасянето на отговорност. Когато това не се случва, се поражда отмъстителност", каза тя. „Ако не видите, че хората, които са причинили това на вашето семейство, са понесли отговорност за това, ще искате отмъщение."

Войната в Иран в момента е основен приоритет за САЩ и има риск да бъдат отклонени ресурси, от които Киев се нуждае, като например системи за противовъздушна отбрана, посочва Асошиейтед Прес и БТА.

„Не можем да позволим (войната в Украйна) да изпадне от дневния ред", заяви Калас. „Ние сме тези, които трябва да продължат с усилията в тази посока, защото никой друг не го прави", каза тя.