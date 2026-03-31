Броят на убийствата в Швеция е достигнал най-ниското си ниво през 2025 г. от десет години насам

Броят на убийствата в Швеция е спаднал до най-ниското си ниво за повече от десет години през 2025 г., показват официални данни, публикувани днес, предаде Ройтерс.

Това се дължи на нови инструменти и методи, които са помогнали на полицията да ограничи престъпната дейност на организирани групи, обхванала страната от 20 години.

Шведският национален съвет за превенция на престъпността съобщи, че миналата година са били убити 84 души спрямо 92 през 2024 г.. Това е значително по-малко от най-високите стойности - през 2020 г., когато са били убити 124 души.

„Развитието на броя на случаите на смъртоносни престъпления представлява втората поредна година на спад и е на най-ниското ниво от 2012 г. насам", заяви Шведският национален съвет за превенция на престъпността.

Тези статистики са добра новина за дясното правителство, което спечели изборите през 2022 г. отчасти заради обещанието си да се справи с престъпността, свързана с организирани групи, довело до най-високото ниво на смъртни случаи от огнестрелно оръжие в Европейския съюз.

Най-смъртоносната масова стрелба в Швеция през февруари миналата година, която не беше свързана с организирани престъпни групи и при която загинаха 10 души, е оказала значително влияние върху статистиката за 2025 г., като сама по себе си съставлява почти една четвърт от всички смъртни случаи, свързани с престъпления с огнестрелно оръжие, добавя ведомството.

Швеция се готви за избори през септември тази година и престъпността е сред най-важните въпроси за избирателите, въпреки че броят на стрелбите в Швеция е намалял повече от два пъти от 2022 г.

Властите и политиците посочват нови методи, допълнителни ресурси и разширени правомощия, като например широкообхватните закони за подслушване, като причини за спада в престъпността. Промените включват анонимност за някои съдебни свидетели, засилено електронно наблюдение, по-тежки присъди и т.нар. зони за безопасност, където полицията може да претърсва хора, дори ако те не са заподозрени в престъпление. Полицията заяви, че мерките са им позволили да конфискуват имущество на престъпни групи и да станат по-ефективни в предотвратяването на стрелби.

Престъпленията с огнестрелно оръжие остават най-честата причина за смърт при подобни случаи и са отнели живота на 42 души през 2025 г., с три по-малко от предходната година.