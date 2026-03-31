Протестите по време на срещата на върха на НАТО в Анкара през юли ще бъдат забранени

Протестите, шествията, демонстрациите, груповите дейности и обществените събирания ще бъдат забранени по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, която ще се проведе на 7 и 8 юли 2026 г., съобщи онлайн изданието „Хюриет". Мерките са въведени от съображения за сигурност. Част от тях предвиждат също така затварянето на основни пътища и булеварди.

Сто дена преди срещата на върха на Алианса, на която Турция ще бъде домакин, започва обратното броене, както и подготовката, която предвижда засилени мерки за сигурност по суша и въздух. Вече е започнало наблюдението на маршрутите и хотелите, които ще използват държавните глави и лидери, които ще пристигнат в Анкара, както и на офис сградите, общежитията и хотелите в близост до тях. Наред с това полицията е изискала с официално писмо личните данни и броя на служителите в тях, както и информация за собствениците и ръководителите им. Предвидени за също така законови мерки, които ще бъдат приложени спрямо тези, които откажат да предоставят или не предоставят цялата необходима информация. Властите обсъждат също така плановете за действие при извънредни ситуации.

Турция ще бъде домакин на годишната среща на върха на НАТО за втори път, след като през 2004 г. неин домакин беше Истанбул. Разговорите в Анкара ще се проведат на фона на войната в Иран, което ги прави още по-значими, отбелязва „Хюриет". На срещата в турската столица през юли се очаква да пристигне и американският президент Доналд Тръмп.