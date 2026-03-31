Иран: Трима са убити и 12 ранени при атака срещу джамия в град Занджан

Трима души бяха убити, а 12 бяха ранени в северозападния ирански град Занджан при въздушен удар по джамия, предаде иранската информационна агенция ИРНА, цитирана от ДПА.

ИРНА уточни, че при бомбардировката в града са нанесени щети по административна сграда, къща за гости, както и библиотека и други сгради в околността.

Агенцията разпространи видеозапис, на който се вижда напълно разрушена сграда и издигащ се дим. Не се виждат щети по самата джамия, пише БТА.

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари, а Ислямската република предприе ответни удари по Израел и американските съюзници в района на Залива.