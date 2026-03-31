Шестима души са ранени при иранска ракетна атака в района на Тел Авив, предаде ДПА, позовавайки се на израелските служби за спешна помощ „Маген Давид Адом".

Експерти по взривните вещества работят по обезопасяването на засегнатите места, съобщиха властите.

Има щети по сгради и превозни средства, посочиха израелските медии.

Техеран отново е използвал касетъчни бомби, съобщи израелският новинарски уебсайт „ynet".

По-рано беше обявена ракетна тревога в района на Тел Авив, а жителите съобщиха, че са чули експлозии. Иранската държавна телевизия също съобщи за нова вълна от въздушни атаки срещу Израел, пише БТА.