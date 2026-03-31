Основната опозиция в Турция критикува задържането на кмета на Бурса и призова за протест

Основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП) – остро критикува задържането на кмета на западния турски град Бурса Мустафа Бозбей, определяйки го като „опит за отмъщение" и „несправедливост", и призова за протестни действия в негова защита, съобщават турски медии.

Бозбей бе задържан рано тази сутрин заедно с други 55 лица, обвинени в създаване на организирана престъпна група и корупция. Сред задържаните са жената, двамата братя и дъщерята на кмета на Бурса, както и множество бизнесмени и общински служители. Към момента продължава издирването на четирима заподозрени.

След задържането на Бозбей реакции в социалните мрежи изразиха заместник-председателите на НРП Гюл Чифтчи, Улаш Карасу, Гьокен Зейбек и Йозгюр Карабат, съобщава в. „Биргюн". В изявленията си относно задържането на Бозбей те определят операцията като „явен опит за отмъщение", „проява на слабост в опита да се потисне избраната воля чрез натиск, заговор и заплахи" и „очевидна несправедливост".

В своя публикация от тази сутрин ръководителят на окръжната организация на НРП в Бурса Нихат Йешилташ призовава гражданите на града да се съберат на протест „в защита на кмета Бозбей и демокрацията", пише БТА.

По информация на сайта „Економим" след задържането на Бозбей лидерът на НРП Йозгюр Йозел е отменил плановете си да пътува за косовската столица Прищина, където днес ще се играе квалификационен мач за Световното първенство между отборите на Турция и Косово, и също е заминал за Бурса.