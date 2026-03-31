Осем души са ранени в Централен Израел при ирански удар с касетъчен боеприпас

Падащи осколки от ирански касетъчен боеприпас са ранили 12 души в Централен Израел. Снимка: Архив

Осем души бяха леко ранени на няколко места в Централен Израел от падащи осколки от ирански касетъчен боеприпас, съобщи израелската служба за спешна помощ „Маген Давид Адом", цитирана от „Джерусалем Пост".

Сред ранените са две 18-месечни бебета. Спешните служби за транспортирали пострадалите в болници.

Няколко души са получили медицинска помощ за рани, които са получили, докато се опитвали да стигнат до укрития или вследствие на пристъпи на паника.

Няколко автомобила са били опожарени, след като осколка от ирански касетъчен боеприпас паднала на улица в Централен Израел.

Няколко осколки са били открити и в района на Тел Авив и спешните служби и полицията са се отправили към мястото, пише БТА.

Израел е готов сраженията с Иран да продължат още седмици, заяви военен говорител, след като премиерът Бенямин Нетаняху каза в интервю, че страната му е постигнала „повече от половината си цели" във войната, предаде Ройтерс.

Подполковник Надав Шошани заяви пред репортери, че това зависи от политическите лидери. „Ние сме готови да продължим още седмици. Имаме целите за това, боеприпасите за това, живата сила за това и зависи от ръководството да вземе решение", добави Шошани.

