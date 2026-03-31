Иран: Шпионажът за вражески държави се наказва със смърт и отнемане на имущество

Хора в Иран, обвинени в шпионаж или в сътрудничество с "враждебни държави", ще бъдат наказвани със смъртна присъда и конфискация на цялото имущество по силата неотдавна приети законодателни промени, заяви говорител на иранската правосъдна система, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Дори и споделянето на снимки или видеа може да помогне на врага и подобни действия могат да се приемат за сътрудничество на чуждо разузнаване, посочи иранският говорител.

През последния месец ирански медии съобщиха за повече от 1000 ареста на хора, обвинени в заснемане на обекти от критично значение, споделяне на антиправителствено съдържание в интернет или "сътрудничество на врага".

САЩ и Израел атакуваха Иран на 28 февруари и впоследствие конфликтът се разпространи в целия регион. Хиляди хора бяха убити, а веригите на доставки на енергоносители бяха нарушени, което засегна световната икономика.

Говорителят на иранската правосъдна система каза, че съгласно законодателните промени за насаждането на "страх" чрез дезинформация може да се налага присъда лишаване от свобода, като сроковете във военно време са по-дълги. По думите на иранския говорител вече са повдигнати около 200 обвинения по такъв тип дела и в момента текат процедури за установяване и изземване на имущество на подсъдимите.

При прилагането на закона няма да има никаква снизходителност, предупреди говорителят на иранската правосъдна система.