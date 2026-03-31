Руските сили са установили контрол над село Мала Корчакивка (Мала Корчаковка на руски език – бел. ред.) в украинската Сумска област, заяви министерството на отбраната на Русия, цитирано от световните агенции.

„Мала Корчаковка е първото населено място, което влиза в общата система от укрепления на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в този участък от фронта, чието изграждане противникът започна малко преди разгрома на подразделенията на ВСУ в пограничната зона на Суджа", се казва в изявление на руското ведомство, пише БТА.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди информацията за обстановката на бойното поле в Украйна чрез независими източници.