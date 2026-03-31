ЕК призовава държавите в ЕС да съгласуват мерките за осигуряване на петролните доставки

Европейската комисия призова днес държавите от ЕС да съгласуват мерките за осигуряване на петролните доставки на фона на събитията в Близкия изток. Заради нестабилността на пазара и затварянето на Ормузкия проток, комисията приканва европейските страни да се подготвят своевременно, се посочва в съобщение на институцията.

ЕС е добре подготвен, благодарение на задължението държавите да поддържат запаси от петрол и да имат планове за действие при извънредни ситуации в отговор на инциденти, свързани със сигурността на доставките. Държавите от ЕС допринасят с приблизително 20 на сто за освобождаването на над 400 милиона барела запаси от петрол, съгласувано с Международната агенция по енергията (МАЕ), се допълва в съобщението.

В писмо до министрите на енергетиката от ЕС еврокомисарят Дан Йоргенсен настоятелно призова държавите да се възползват максимално от срещите на Координационната група по петрола и Специалната група за сигурност на Енергийния съюз, за ​​да обмислят мерки за ограничаване на търсенето, с особено внимание към транспортния сектор. Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен подкрепя предложенията на МАЕ за намаляване на потреблението на петрол.

Наблюдението и бързият обмен на информация остават от съществено значение, всякакви заплахи при извънредни събития или съществени промени в доставките и при търговските запаси следва да се проследяват и да се съобщават на ЕК, за да се осигури непрекъсната оценка и съгласуваност на действията, се допълва в съобщението.

Държавите от ЕС следва да се въздържат от мерки, които могат да увеличат потреблението на гориво, да ограничат свободния поток на петролни изделия или да доведат до намаляване на производството на европейските рафинерии. Те следва да обсъждат действията си със съседните държави от ЕС и с комисията, за да защитят работата на вътрешния пазар, се посочва в съобщението.

Всяка неаварийна поддръжка на рафинерии следва да бъде отложена. Увеличаването на употребата на биогорива би могло да помогне за заместването на изкопаемите петролни изделия и да облекчи натиска върху пазара, допълва комисията.

Както БТА съобщи, днес европейските енергийни министри ще заседават извънредно, за да обсъдят въпросите с вноса на енергия в ЕС.