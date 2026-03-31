Путин обсъдил с президента на Египет съвместни проекти в енергетиката

Президентът на Русия Владимир Путин обсъди по телефона с египетския си колега Абдел Фатах ас Сиси въпроси, свързани с двустранното сътрудничество, включително съвместни проекти в енергетиката и промишлеността, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

Лидерите на двете страни извършиха „подробен обмен на мнения по актуални въпроси на двустранните отношения, включително реализацията на мащабни инвестиционни проекти в сферите на енергетиката и промишлеността", се казва в изявление на Кремъл.

„Беше отбелязана обща положителна динамика на многостранното руско-египетско сътрудничество", се посочва още в изявлението.

Двамата президенти също така са подчертали необходимостта от незабавно прекратяване на военните действия в Близкия изток, пише БТА.