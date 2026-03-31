Чехия арестува чужденец за атаката с коктейли „Молотов“ на Руския дом в Прага

Чешката полиция съобщи, че е арестувала чужденец, който пое отговорност за атаката с коктейли „Молотов" срещу центъра за наука и култура Руски дом в Прага миналата седмица, предаде Ройтерс.

Полицията посочи, че заподозреният мъж се е предал вчера и е признал, че от миналото лято е планирал нападението срещу културната институция, финансирана от руската държава, но нямаща дипломатически статут.

Полицията не посочи националността на мъжа и не даде други подробности.

Атаката в чешката столица беше извършена в четвъртък вечерта. На кадри се виждат счупен прозорец, както и опушена стена и два прозореца на културния дом.

Руският център казва, че организира културни, образователни и научни програми и предлага курсове по руски език. Директорът му Игор Гиренко разказа пред руската държавна информационна агенция ТАСС, че в четвъртък по сградата са били хвърлени шест коктейла „Молотов", като три от тях не са експлодирали, пише БТА.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова нарече атаката „варварски акт", а руското посолство в Прага поиска от чешките власти да засилят охраната на руските институции и служителите им в страната.

Чешкото външно министерство също осъди нападението.