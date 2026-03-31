Редакцията на Радио „Свободна Европа“ в Северна Македония прекратява работа от днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екипът на Радио „Свободна Европа" (РСЕ) за Северна Македония се разделя с аудиторията си. От днес медията прекратява дейността си заради преосмисляне на начините, по които РСЕ разпределя ресурсите си, каза президентът и главен изпълнителен директор Стивън Капус.

Редакцията на Радио „Свободна Европа" благодари на аудиторията си за доверието, вниманието, подкрепата и ангажираността, които според журналистите от екипа са дали смисъл на работата им.

„Въпреки че нашите предавания и програми приключват на 31 март, се надяваме, че ценностите, които сме отстоявали – истина, отговорност и свобода на информацията, ще продължат да съществуват. Благодарим Ви, че сте част от нашата история", гласи съобщението на сайта на редакцията на РСЕ за Северна Македония.

Радио „Свободна Европа" започва работа в страната на 1 септември 2001 г., пише БТА.

През март 2025 г. американският президент Доналд Тръмп нареди драстично да бъде намалена дейността на Агенцията на САЩ за глобални медии (USAGM), която отговаря за работещите на десетки езици само за чужбина обществени медии като Радио "Свободна Европа"/Радио "Свобода" (RFE/RL) и "Гласът на Америка" (VOA).