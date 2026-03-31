Димитър Илиев награди световния шампион по биатлон...

След 12-годишно преследване турските служби заловиха бивш техен служител, обвинен в шпионаж срещу Турция

1332
Турските разузнавателни служби обявиха, че са заловили бившия си служител Йондер Съгърджъкоглу Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Турските разузнавателни служби (МИТ) обявиха, че са заловили бившия си служител Йондер Съгърджъкоглу, който е обвинен в шпионаж срещу Турция и е преследван от службите от 12 години, предаде Анадолската агенция.

По информация на МИТ Съгърджъкоглу е заловен на малък граничен пункт на сирийско-ливанската граница, като за целта е проведена специална операция. След задържането му той е прехвърлен в Турция и е предаден на съд в Анкара, където ще бъде съден за политически и военен шпионаж срещу държавата.

През 2011 г. Съгърджъкоглу отвлича командирите от „Сирийската свободна армия" Хюсейн Хармуш и Мустафа Касум и ги предава на режима на Башар Асад, а в последствие причинява смъртта на Хармуш чрез измъчване, припомня Анадолската агенция. Заради случката през 2013 г. Съгърджъкоглу е арестуван и осъден на 20 години затвор, които започва да излежава в затвора в турския град Османие, пише БТА.

През 2014 г. бившият служител на МИТ успява да избяга от затвора, след което се укрива в Сирия, Ливан и Русия.

Четете още

Още от Балкани

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)