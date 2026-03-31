Румъния иска да привлече американски инвеститори в Черно море

Румънският министър на енергетиката Богдан Иван заяви днес, че страната му иска да привлече американски инвеститори в Черно море, като добави, че дълбоководният офшорен газов проект „Нептун Дийп" (Neptun Deep) е успех за Румъния, която се нуждае от още подобни инициативи, предаде Ройтерс.

Офшорният газов проект „Нептун Дийп", който е съвместна собственост на „ОМВ Петром" (OMV Petrom) – мажоритарно контролирана от австрийския гигант „ОМВ" (OMV), и румънския държавен производител на газ „Ромгаз" (Romgaz), се очаква да добие първите количества газ през 2027 г., с което ще превърне Румъния в най-големия производител на синьо гориво в ЕС, пише БТА.

При достигане на пълния си капацитет „Нептун Дийп" трябва да осигурява около 8 милиарда кубически метра газ годишно.