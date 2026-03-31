Димитър Илиев награди световния шампион по биатлон...

Рая Назарян почете паметта на жертвите от клането в Буча

СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Председателят на Народното събрание Рая Назарян и участниците във втората парламентарна Среща на върха почетоха паметта на жертвите от клането в Буча. Те присъстваха на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей". Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Няма човек, който да остане равнодушен към събитията, които са се разиграли в Буча, заяви Рая Назарян. Те шокираха цялата световна общественост с бруталността си и с пълното незачитане на всички хуманни норми, посочи тя. Тук съм, за да покажа, че няма да забравим убийството на стотици невинни граждани в Буча и ще настояваме да се създадат международни механизми за търсене на отговорност от извършителите, отбеляза председателят на парламента.

Рая Назарян посочи, че престъпленията на агресора в Буча не са изолирани инциденти, а част от по-широк модел на системно насилие, извършвано от руските сили в цяла Украйна. Вярвам, че усилията за определяне на стабилни международни механизми за търсене на отговорност ще бъдат способни да се справят с пълния спектър от нарушения, подчерта тя.

Във втората парламентарна Среща на върха в Буча, организирана от Върховната рада на Украйна, участват председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.

