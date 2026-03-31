Кая Калас и Йохан Вадефул заявиха, че престъпленията на Русия не трябва да останат безнаказани

Европейският съюз е решен да гарантира, че ще бъде потърсена отговорност за престъпленията, извършени в Буча в началото на мащабната руска инвазия в Украйна, заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас, която е на посещение в Украйна с делегация от министри на ЕС, цитирана от Укринформ.

„Буча се превърна в символ на жестокостта на руската война. Много от убитите цивилни са били застреляни от близко разстояние. Някои са били с вързани зад гърба ръце. Четири години след тези масови убийства ние помним жертвите", подчерта Калас. Тя допълни, че отричането на тези престъпления е неприемливо.

Според Калас ЕС работи за това отговорните да не избегнат наказание, като тази работа се изразява по-специално чрез подкрепата за създаването на Специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. Калас настоя, че Русия трябва да бъде държана отговорна за действията си в Украйна.

От своя страна германският външен министър Йохан Вадефул подчерта, че масовите убийства на жители на Буча, извършени от руската страна, са се превърнали в символ на руските военни престъпления и варварство, затова отговорните за зверствата, извършени в Украйна, трябва да бъдат наказани.

„Преди четири години дъхът ни секна. Когато украинските войници освободиха киевското предградие Буча след месец руска окупация, те се сблъскаха с ужасяваща гледка. Мнозина от нас никога няма да забравят тези картини: цивилни, застреляни на улиците, убити в дворовете на къщите си, изгорени живи, захвърлени в мазета или в канавки, погребани в масови гробове. Безбройни съобщения за изнасилвания и изтезания", заяви Вадефул. Според него всичко това е и като свидетелство за това, което хората в окупираните територии на Украйна са били принудени да изтърпят през последните 12 години.

„Буча е символ на безброй други руски военни престъпления. Масовите убийства в Изюм, бомбардирането на гарата в Краматорск, обсадата на Мариупол – където и да отиде Русия на Путин, я следват убийства и варварство", подчерта Вадефул. Освен това, каза той, Буча олицетворява и силата на украинската армия при отвоюването на големи части от територията на страната, издръжливостта и куража на украинците, както и правото им на мирно бъдеще, свободно от руски натиск.

Германският министър отбеляза, че днешната среща на външните министри на ЕС в Буча и Киев изпраща ясен сигнал, че „украинците са част от нашето европейско семейство. Ние решително ще ги съпътстваме по пътя им към Европейския съюз, един път, който те избраха през 2014 г. по време на протестите на Евромайдана". Също така това е и сигнал към Русия, защото „отговорните за тази война и за извършените престъпления не трябва да останат безнаказани. Дължим това на жертвите, техните семейства и приятели", каза Вадефул и допълни, че германското правителство подкрепя Украйна в събирането на доказателства и документирането на руските престъпления. „Като член и учредител на Комисията за обезщетенията и чрез нашата подкрепа за специален трибунал за престъплението "агресия срещу Украйна", ние работим с нашите партньори, за да гарантираме отчетността пред закона за извършените руски зверства", заяви германският външен министър.

Вадефул подчерта, че руските военни престъпления също така показват, че сигурността в Европа остава постижима не с Русия на Путин, а само ако Европа заеме позиция срещу Русия на Путин. Министърът подчерта, че Москва отговаря на всички предложения на Украйна за преговори и за примирие с бомбардировки, ракетни удари и дронове.

По-рано Калас пристигна в Киев заедно с министри от ЕС, за да почете паметта на жертвите на руската окупация в Буча, пише БТА.

Украинският външен министър Андрий Сибиха призова всички държави да се присъединят към споразумението за създаване на Специален трибунал за разследване на руската агресия, тъй като стартирането му през тази година е ключово за възстановяването на справедливостта и укрепването на международното право.