Естония и Латвия са засекли заплахи за въздушното си пространство през нощта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Естонските и латвийските въоръжени сили съобщиха, че снощи са засекли чуждестранни дронове близо до границите си с Русия, предаде Ройтерс.

В изявление на силите за отбрана на Естония се казва, че през изминалата нощ е регистрирана „потенциално опасна активност" във и извън естонското въздушно пространство.

„Беше издадено предупреждение за потенциална заплаха", но тя вече отмина, се добавя в комюникето.

„Много е вероятно да става въпрос за отклонили се от курса си украински дронове", заяви говорител на естонските сили за отбрана.

Отломки от най-малко един дрон са били открити в естонския окръг Тарту и в момента се проверява информация, че са били открити и други, съобщи естонската телевизия.

Латвия също потвърди, че снощи е бил засечен безпилотен летателен апарат близо до границата с Русия. Летателният апарат не е навлязъл в латвийското небе, се добавя в изявлението.

Украйна през последните седмици засили атаките си с дронове срещу руските петролни рафинерии и маршрутите за износ на черно злато, някои от които се намират близо до границите на Русия с балтийските страни и Финландия, в опит да отслаби икономиката на Москва.

„През последните седмици Украйна атакува руски петролни терминали във Финския залив с повече от 2500 дрона", заяви на пресконференция финландският премиер Петери Орпо и добави, че няма признаци за пряка военна заплаха за Финландия.

В неделя заблуден украински дрон се разби във Финландия.

Финландските въоръжени сили днес казаха, че са повишили степента си на готовност заради украинските атаки в Русия през последните две седмици, пише БТА.

„Когато изглежда, че има голяма операция, ние вдигаме самолетите във въздуха (превантивно), както се случи през почти цялата нощ снощи", заяви командирът на финландските военновъздушни сили Тимо Херанен.