Сергей Лавров: Преустройството на световния ред в момента прилича на "абстинентна криза"

Руският външен министър Сергей Лавров зави, че преустройството на световния ред в момента прилича на "абстинентна криза" и добави, че борбата за водещи позиции на световната сцена се води безкомпромисно, предаде ТАСС.

"Може да се каже, че се намираме в разгара на преустройството на световния ред, което, надяваме се, ще доведе до формирането на устойчив и справедлив многополюсен свят", каза Лавров при участието си в общото събрание на Руския съвет по международни въпроси.

"Но това преустройство все още по-скоро прилича на абстинента криза и то във всеки смисъл на тази дума. Но като цяло борбата за водещи позиции в новия свят е изключително сериозна – не просто за преживяване, а на живот и смърт. Ние сме свидетели на това почти всеки ден", добави руският външен министър.

Лавров определи отношението на Вашингтон към международното право в контекста на ситуацията около Иран като "двулично". Той припомни думите на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че блокирането на Ормузкия проток от страна на Иран представлява "грубо нарушение на международното право". "А два дни преди това президентът (на САЩ Доналд) Тръмп заяви, че не се интересува от международното право. Той има своя морал и свои инстинкти. Такава е ситуацията", коментира Лавров.

Той добави, че днес някои държави "са загубили мяра" и претендират за права върху територии без никакви правни основания, пише БТА.